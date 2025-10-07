Haberler

Kayserispor'da Markus Gisdol ile Yollar Ayrıldı

Zecorner Kayserispor, Alman teknik direktör Markus Gisdol ile sözleşmesini feshetti. Gisdol yönetiminde takım, çıktığı 8 maçta galibiyet elde edemedi.

ZECORNER Kayserispor'da Alman teknik direktör Markus Gisdol ile yollar ayrıldı.

Süper Lig takımlarından Zecorner Kayserispor'da 2025 – 2026 sezonu öncesi göreve gelen Alman çalıştırıcı Markus Gisdol ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılı kulüp yönetimi Alman çalıştırıcı ile sözleşme feshi için çalışmalara başladı. Teknik direktör Markus Gisdol idaresinde 8 maça çıkan Kayserispor, hiç galibiyet alamazken 5 maçtan beraberlik, 3 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

