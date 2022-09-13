Kayserispor'da iç sahada kale gole kapalı Spor Haberleri Yukatel Kayserispor bu sezon iç sahada oynadığı 3 maçta kalesinde gol görmedi. Yukatel Kayserispor bu sezon iç sahada oynadığı 3 maçta kalesinde gol görmedi. Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor iç sahada kalesini gole kapattı. Ligde geride kalan 6 hafta sonunda evinde 3 maça çıkan sarı kırmızılılar 3 galibiyet aldı. İstanbulspor'u 1-0, Giresunspor'u 3-0 ve Antalyaspor'u 1-0'lık sonuçla evinde mağlup eden Yukatel Kayserispor bu maçta 5 gol atarken kalesinde ise gol görmedi. Kayserispor kalecisi temsilcisinde kaleci Bilal Bayezit, ligin ikinci haftasındaki İstanbulspor, dördüncü haftasında Giresunspor ve altıncı haftada Antalyaspor karşılaşmasında da gole izin vermezken deplasmanda oynanan 3 maçta 5 gol yedi. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor İstanbulspor Giresunspor Kayserispor Spor Haberler

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