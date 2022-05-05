Kayserispor'da, Beşiktaş maçında sakatlanan futbolcuların tedavilerine başlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayserispor'da, Beşiktaş maçında sakatlanan futbolcuların tedavilerine başlandı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Spor
 - Güncelleme:
Kayserispor'da, Beşiktaş maçında sakatlanan futbolcuların tedavilerine başlandı

Yukatel Kayserispor'da Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş maçında sakatlanan oyuncuların tedavilerinin başladığı bildirildi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Yukatel Kayserispor'da Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş maçında sakatlanan oyuncuların tedavilerinin başladığı bildirildi.

Yukatel Kayserispor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Beşiktaş müsabakasında sakatlanan Mert Çetin, Majid Hosseini, Mario Gavranovic ve Ramazan Civelek'in tetkik ve muayenelerinin yapıldığı, tedavilerine başlandığı belirtildi.

Öte yandan, üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Mustafa Pektemek'in de Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak olan Gaziantep FK maçı kadrosundan çıkarıldığı da aktarıldı.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Spor

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Beşiktaş, Medya, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title