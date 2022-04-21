Kayserispor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayserispor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Demirören Haber Ajansı - Olcay Düzgün - Spor
 - Güncelleme:
Kayserispor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 34'üncü haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Yukatel Kayserispor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 34'üncü haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Yukatel Kayserispor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, kondisyon çalışmalarının ardından sona erdi.


Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Spor

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Antalyaspor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title