Kayserispor'da Akademi Sorumlusu Alper Kelkitli oldu

Ocak ayında Yukatel Kayserispor'da Akademi Sorumlusu olarak göreve başlayan Tayfun Türkmen istifa etti.

Ocak ayında Yukatel Kayserispor'da Akademi Sorumlusu olarak göreve başlayan Tayfun Türkmen istifa etti. Tek sorumlu Alper Kelkitli oldu.

Kayserispor alt yapısında yaprak dökümü başladı. Tolga Şanbay'ın istifasından sonra boşalan koltuğa getirilen eski futbolcu Tayfun Türkmen de bıraktı. Antrenör Alper Kelkitli ile birlikte Alt yapı Sorumluluğu üstlenen ve sarı kırmızılı takımın akademi yetkilisi olan Tayfun Türkmen, yaşanan bazı olumsuzluklardan sonra istifa etti. Kayserispor Sportif Direktörü Murat Duman ile görüşerek görevi bırakan Tayfun Türkmen'in yerine Alper Kelkitli tek sorumlu olarak çalışmaya başladı. - KAYSERİ