Kayserispor'da 5 Futbolcu Sarı Kart Sınırında

Sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Kayserispor'da 5 futbolcu kart sınırında. Bilal, Gökhan, Mehdi, Baran Ali veya Nazon sarı kart görmesi halinde Bodrumspor maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Kayserispor'da 5 futbolcu sarı kart cezası sınırında. Oynadığı 15 maçta 15 puan toplayarak küme düşme hattında bulunan Kayserispor'da kaleci Bilal Bayezit, kaptan Gökhan Sazdağı, Mehdi Bourabia, Baran Ali Gezek ve Dukens Nazon, bu hafta oynanacak Galatasaray maçında forma giymeleri ve sarı kart görmeleri halinde, kart cezalısı olacak. Bu 5 futbolcu, kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Bodrumspor maçında cezalı duruma düşecek.

Öte yandan sarı kart cezalısı olduğu için Antalyaspor maçında görev alamayan Kartal Kayra, Galatasaray maçında takımındaki yerini alabilecek. - KAYSERİ