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Kayserispor'da 5 eksik var

Kayserispor'da 5 eksik var

Spor Haberleri

Yukatel Kayserispor'da bugün 5 isim forma giyemeyecek. Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta maçında bugün MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Kayserispor'da 5 futbolcu görev alamayacak.

Yukatel Kayserispor'da bugün 5 isim forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta maçında bugün MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Kayserispor'da 5 futbolcu görev alamayacak. Sezonun son iç saha maçında bugün MKE Ankaragücü ile 3 puan mücadelesi verecek olan Kayserispor'da 5 futbolcu bugünkü maçta forma giyemeyecek. Sarı kırmızılı takımda kart cezalıları Yaw Ackah, Miguel Cardoso, yollar ayrılan kaleci Cenk Gönen, sakatlıklarını devam eden Lionel Carole ve Emrah Başsan Ankaragücü'ne karşı oynayamayacaklar.

Kayserispor'da 5 oyuncu dışında eksik bulunmuyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

MKE Ankaragücü Kayserispor Ankaragücü Spor Haberler

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