Kayserispor'da 3 oyuncunun lisans çıktı Kayserispor'un yeni sezon öncesi yeniden anlaşmaya vardığı üç ismin lisansı çıkartıldı. Kayserispor'un yeni sezon öncesi yeniden anlaşmaya vardığı üç ismin lisansı çıkartıldı. Süper Lig'de mücadele edecek takımlardan birisi olan Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Günde çift antrenman ile hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı takımda yeniden anlaşma yapılan Mustafa Pektemek, Dimitrios Kolovetsios ve kaleci Cenk Gönen'in lisansı çıkartıldı. Diğer oyuncuların lisansları hafta içerisinde çıkartılacak. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / Spor Kayserispor Spor Haberler

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