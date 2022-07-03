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Kayserispor'da 3 oyuncunun lisans çıktı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayserispor'da 3 oyuncunun lisans çıktı

Kayserispor'un yeni sezon öncesi yeniden anlaşmaya vardığı üç ismin lisansı çıkartıldı.

Kayserispor'un yeni sezon öncesi yeniden anlaşmaya vardığı üç ismin lisansı çıkartıldı.

Süper Lig'de mücadele edecek takımlardan birisi olan Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Günde çift antrenman ile hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı takımda yeniden anlaşma yapılan Mustafa Pektemek, Dimitrios Kolovetsios ve kaleci Cenk Gönen'in lisansı çıkartıldı.

Diğer oyuncuların lisansları hafta içerisinde çıkartılacak. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

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