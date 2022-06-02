Kayserispor'da 16 yerli oyuncu oynadı - Haberler

Kayserispor'da 16 yerli oyuncu oynadı Süper Lig'de 2021-2022 sezonun ardından Kayserispor'da 16 yerli oyuncu şans buldu. Süper Lig'de 2021-2022 sezonun ardından Kayserispor'da 16 yerli oyuncu şans buldu. Bu sezon 20 takımla oynanan Süper Lig'de ilk yarısında 380 müsabaka yapıldı. Kayserispor'da yerli futbolcular arasında en fazla maçta görev alan isim Onur Bulut oldu. Sağ bek oyuncusu 34 maçta görev alırken kendisini İbrahim Akdağ takip etti. Kayserispor'da forma giyen yerli oyuncular şunlar; Onur Bulut: 34 maç / 2 bin 739 dakika İbrahim Akdağ: 32 maç / 2 bin 264 dakika Emrah Başsan: 31 maç / 1 bin 947 dakika Mustafa Pektemek: 27 maç /1 bin 95 dakika İlhan Parlak: 27 maç / 784 dakika Ramazan Civelek: 24 maç 1 bin 36 dakika Gökhan Sazdağı: 24 maç / 960 dakika Uğur Demirok: 18 maç / 1 bin 448 dakika Abdulkadir Parmak: 13 maç / 771 dakika Karahan Yasir Subaşı: 15 maç / 758 dakika Mert Çetin: 10 maç / 822 dakika Bilal Bayazıt: 5 maç / 450 dakika Emre Demir: 4 maç / 24 dakika Cenk Gönen: 3 maç / 300 dakika Hayrullah Erkip: 2 maç / 109 dakika Arif Kocaman: 1 maç / 30 dakika (Yüksel Yıkılmaz /İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Güncel Haberler

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