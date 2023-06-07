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Kayserispor'da 10 Futbolcunun Sözleşmesi Sona Erdi

Kayserispor'da 10 Futbolcunun Sözleşmesi Sona Erdi

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 futbol sezonunu 47 puanla 9. sırada tamamlayan Kayserispor'da 10 futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Kayserispor'da sözleşmesi biten oyuncular şu şekilde; 'Bernard Mensah, Cenk Gönen, Emrah Başsan, İlhan Parlak, Joseph Attamah, Lionel Carole, Mario Gavranovic, Majid Hosseini, Orhun Akkaya ile Ahmet Kağan Malatyalı.' Majid Hosseini, Emrah Başsan ve Joseph Attamah ile yeniden anlaşma zemini arayan Kayserispor kulübü, sözleşmesi biten 10 oyuncunun yanı sıra sözleşmesi devam eden bazı oyuncular ile de yolları ayırmayı hedefliyor.

Kayserispor'da 10 futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 futbol sezonunu 47 puanla 9. sırada tamamlayan Kayserispor'da 10 futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Kayserispor'da sözleşmesi biten oyuncular şu şekilde; "Bernard Mensah, Cenk Gönen, Emrah Başsan, İlhan Parlak, Joseph Attamah, Lionel Carole, Mario Gavranovic, Majid Hosseini, Orhun Akkaya ile Ahmet Kağan Malatyalı."

Majid Hosseini, Emrah Başsan ve Joseph Attamah ile yeniden anlaşma zemini arayan Kayserispor kulübü, sözleşmesi biten 10 oyuncunun yanı sıra sözleşmesi devam eden bazı oyuncular ile de yolları ayırmayı hedefliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Emrah Başsan Kayserispor Futbol Spor Haberler

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