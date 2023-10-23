Kayserispor, Çaykur Rizespor'u mağlup ederek üçüncü galibiyetini aldı

Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ederek üçüncü galibiyetini elde etti. İç sahada oynadığı 5 maçtan 3 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrılan Kayserispor, 10. haftada Hatayspor ile karşılaşacak.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligdeki üçüncü galibiyetini elde etti.

Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. RHG Enertürk Enerji Stadyumunda oynanan müsabakayı sarı kırmızılılar 3-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. İç sahada mağlubiyet almadan yoluna devam Kayserispor bu sezon üçüncü galibiyetini aldı. Sarı kırmızılılar iç sahada oynadığı 5 maçtan 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 10 puan topladı. Çaykur Rizespor'u Mame Baba Thiam'ın golleri ile yenen Kayserispor 9. haftayı 3 puanla kapatmanın sevincini yaşıyor.

Sarı kırmızılı takımda ligde 9. hafta sonunda 13 puan topladı. Kayserispor ligin 10. haftasında Cuma günü Mersin'de Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ