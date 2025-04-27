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Kayserispor, Çaykur Rizespor'u 1-0 Mağlup Etti

Kayserispor, Çaykur Rizespor'u 1-0 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor, evinde Çaykur Rizespor'u ilk yarıda bulduğu golle 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Maçta dikkat çeken anlar arasında Taha'nın ortası ve Nazon'un kaçırdığı fırsatlar yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u ilk yarıda bulduğu golle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Taha'nın sağ kanattan ortasında savunmadan seken topu ceza sahası içerisinde önünde bulan Kartal'ın sert şutunda, ağlara giden topu savunma son anda çıkarmayı başardı.

60. dakikada sol kanattan çizgiye inen Cardoso topu ceza sahasına çevirdi, müsait pozisyondaki Nazon, topa istediği gibi vuramadı.

82. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kartal'ın sert şutunda kaleci Grbic, üzerine gelen topu uzaklaştırdı.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Samet Çiçek, Candaş Elbil

Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole, Karimi, Kartal Yılmaz (Mehmet Eray Özbek dk. 86), Ramazan Civelek (Baran Ali Gezek dk. 73), Bourabia (Mane dk 73), Cardoso (Hasan Ali Kaldırım dk. 90), Nazon (Talha Sarıarslan dk. 86)

Yedekler: Onurcan Piri, Uzodimma, Kayra Cihan, Batuhan Özgan, Alperen Öztaş,

Teknik Direktör: Sergej Jakirovic

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer, Mithat Pala (Zeqiri dk. 59), Berkay Özcan (Buljubasic dk. 86), Akintola (Abdülkadir Ömür dk. 59), Olawoyin, Jurecka (Varesanovic dk. 46), Sowe

Yedekler: Tarık Çetin, Efe Doğan, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo, Habir Özbakır, Doğanay Avcı

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Bourabia (dk. 43) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Nazon (Kayserispor), Jurecka, Olawoyin, Mocsi, Hojer, Taha Şahin, İlhan Palut (Çaykur Rizespor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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