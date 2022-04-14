Kayserispor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler

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Kayserispor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Demirören Haber Ajansı - İlyas Kaplan - Spor
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Kayserispor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

SPOR Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

SPOR Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Geçen hafta Göztepe'yi mağlup ederek puanını 41'e yükselten Yukatel Kayserispor, yarın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Sarı kırmızılılar bu maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.


Kayserispor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Spor

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Spor Toto, Rizespor, Spor, Haberler

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