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Kayserispor, Carlos Mane ile sözleşme yeniledi

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Kayserispor, 2024-2025 futbol sezonunda yine Süper Lig'de mücadele verecek olan Carlos Mane ile sözleşme yeniledi. Mane ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldı.

Kayserispor, kadrosunda bulunan yabancı futbolculardan Carlos Mane ile sözleşme yeniledi.

2024-2025 futbol sezonunda yine Süper Lig'de mücadele verecek olan Kayserispor, kadrosunda bulunan yabancı oyunculardan Carlos Mane ile sözleşme yeniledi. Mane ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığını duyuran sarı kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcumuz Carlos Mane ile 2+1 yıllık sözleşme uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz."

Portekizli Mane, geride kalan sezon Kayserispor forması ile 25 Süper Lig maçında bin 146 dakika görev alırken 5 gol atıp, 2 asist yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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