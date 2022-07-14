Kayserispor çalışmalarını sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kurban Bayramı tatili biten Kayserispor'da teknik heyet ve futbolcular çalışmalarını sürdürüyor.
Kurban Bayramı tatili biten Kayserispor'da teknik heyet ve futbolcular çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, 4'lü turnuvada boy gösterecek.
Süper Lig'de başarılı olmak isteyen Yukatel Kayserispor, Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte çalışmalarına hız verdi. Kadir Has tesislerinde toplanan sarı kırmızılılar, teknik direktör Çağdaş Atan nezaretinde çalışıyor. - KAYSERİ
İhlas Haber Ajansı / Spor