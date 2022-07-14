Kayserispor çalışmalarını sürdürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayserispor çalışmalarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kayserispor çalışmalarını sürdürüyor

Kurban Bayramı tatili biten Kayserispor'da teknik heyet ve futbolcular çalışmalarını sürdürüyor.

Kurban Bayramı tatili biten Kayserispor'da teknik heyet ve futbolcular çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, 4'lü turnuvada boy gösterecek.

Süper Lig'de başarılı olmak isteyen Yukatel Kayserispor, Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte çalışmalarına hız verdi. Kadir Has tesislerinde toplanan sarı kırmızılılar, teknik direktör Çağdaş Atan nezaretinde çalışıyor. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kurban Bayramı Kayserispor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title