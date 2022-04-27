Kayserispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 1 Mayıs Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi futbolculardan Onur Bulut, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bütün maçlara 3 puan için çıktıklarını belirterek, "Her maçtaki gibi kazanmak için oynayacağız. Evimizde oynuyoruz. Ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz." dedi.

Genç oyuncu Talha Sarıarslan da önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını dile getirdi.

Kazanmak için sahaya çıkacaklarını vurgulayan Sarıarslan, "Önümüzde Beşiktaş maçı var. Dün bu maçın hazırlıklarına başladık. Takım moral olarak gayet iyi. Taraftar da mutlu. Bu maça en iyi şekilde hazırlanıp kazanmayı hedefliyoruz. Hikmet hocam da şans verirse ben elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

Antrenman

Antrenman teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmasıyla sürdü.

İdman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.