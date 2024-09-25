Kayserispor-Beşiktaş Maçının Biletleri Satışta

Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Lig maçının biletleri satışa sunuldu.

Süper Lig'in 7. haftasında Kayseri'de oynanacak Kayserispor-Beşiktaş maçının biletleri satışa sunuldu. Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, 850 TL ile bin 100 TL arasında değişen fiyatlara sahip biletler, bugün Passolig tarafından satışa sunuldu. Misafir takım taraftarı bilet fiyatları ise bin 100 TL'den satışa sunuldu.

Sarı Kırmızılı kulüp tarafından belirlenen bilet fiyatları şu şekilde:

Güney Alt Tribün bilet fiyatı: 850 TL

Kuzey Üst Tribün bilet fiyatı: 850 TL

Doğu Üst Tribün bilet fiyatı: 1.000 TL

Doğu Alt Tribün bilet fiyatı: 1.250 TL

Batı Üst Tribün bilet fiyatı: 1.100 TL

Batı Alt Tribün bilet fiyatı: 1.500 TL

Batı Balkon Tribün bilet fiyatı: 1.750 TL

Misafir Tribün bilet fiyatı: 1.100 TL - KAYSERİ