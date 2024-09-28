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Kayserispor, Beşiktaş Maçından 3 Puan Hedefliyor

Kayserispor, Beşiktaş Maçından 3 Puan Hedefliyor
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Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, son 10 maçta sadece 1 kez galip gelerek zorlu rakibi karşısında avantaj elde etmeyi hedefliyor.

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında pazar günü evinde oynayacağı Beşiktaş maçından 3 puanla ayrılmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, iç saha rakibini son 10 maçta 1 kez yenebildi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor, pazartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte siyah-beyazlıları 24. kez ağırlayacak. Geride kalan müsabakalarda Kayseri ekibi 8 kez kazanırken, Beşiktaş ise 9 kez sahadan galip ayrıldı, 6 maç da berabere sona erdi.

Kayserispor sahasında oynadığı son 4 mücadelede rakibini yenemezken, son 10 maçta ise 1 kez 3 puanı hanesine yazdırabildi.

İki takım arasında Kayseri'de oynanan karşılaşmalar şöyle:

1973/1974

Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 0

1974/1975

Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 0

1979/1980

Kayserispor: 3 - Beşiktaş: 1

1985/1986

Kayserispor: 1 - Beşiktaş: 1

2004/2005

Kayserispor: 1 - Beşiktaş: 2

2005/2006

Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 1

2006/2007

Kayserispor: 3 - Beşiktaş: 0

2007/2008

Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 0

2008/2009

Kayserispor: 1 - Beşiktaş: 0

2009/2010

Kayserispor: 1 - Beşiktaş: 2

2010/2011

Kayserispor: 1 - Beşiktaş: 0

2011/2012

Kayserispor: 1 - Beşiktaş: 0

2012/2013

Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 0

2013/2014

Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 3

2015/2016

Kayserispor: 1 - Beşiktaş: 2

2016/2017

Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 1

2017/2018

Kayserispor: 1 - Beşiktaş: 1

2018/2019

Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 2

2019/2020

Kayserispor: 3 - Beşiktaş: 1

2020/2021

Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 2

2021/2022

Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3

2022/2023

Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 2

2023/2024

Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 0 - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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