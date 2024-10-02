Kayserispor, Beşiktaş Maçındaki Olaylar Nedeniyle PFDK'ya Sevk Edildi

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, Beşiktaş maçındaki kötü çirkin tezahürat ve saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, disiplin sevklerini açıklarken, Süper Lig ekiplerinden Kayserispor da kurula sevk edilen takımlar arasında yer aldı. TFF'den yapılan açıklamada, "Kayserispor Kulübü, 30 Eylül 2024 tarihinde oynanan Kayserispor-Beşiktaş müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, saha olayları nedeniyle de Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.

Ayrıca, Süper Lig'den Galatasaray, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş ve Gaziantep FK kulüpleri de PFDK'ya sevk edildi. - KAYSERİ