Canlı anlatım! Kayserispor-Beşiktaş maçında tempo yüksek

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşıyor. RHG Enertürk Enerji Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetiyor. VAR hakemi olarak Özgür Yankaya görev yapıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Siyah-beyazlı takım ligde 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgiyle ligde 39 puanla 3. sırada yer alırken, Kayserispor 28 puanla 13. basamakta bulunuyor.

İLK 11'LER

Kayserispor; Bilal, Gökhan, Jeanvier, Arif, Carole, Bourabia, Shukurov, Eray, Cardoso, Boa Morte, Nazon.

Beşiktaş ; Mert, Onur, Necip, Worrall, Bakhtiyor, Amartey, Gedson, Muleka, Muçi, Cenk, Semih.

CANLI ANLATIM

34' Onur sağ kanatta hareketlenen Muçi'yi topla buluşturmak istedi fakat pası doğrudan auta çıktı.

32' Mert sağ kanattan savunma arkasına sarkan Muçi'yi topla buluşturmak istedi fakat pası doğrudan auta çıktı.

30' Kayserispor etkili geldi. Ön alan baskısıyla topu kazanan Morte ortasında arka direkteki Cardoso'ya topu ulaştırdı. Dar açıdan kaleyi yoklayan Cardoso'nun şutu Mert'te kaldı.

24' Muleka sol kanattan topla çıkmak istedi fakat yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

19' Gedson'un ayağa kalkmasıyla karşılaşma tekrardan hareketlendi.

15' Julian Jeanvier sağ kanattan savunma arkasına sarkan Otabek Shukurov'u topla buluşturmak istedi fakat Zaynutdinov araya girdi.

12' Mehmet sağ kanattan topla çıkmak istedi fakat yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

11' Orta alandan topla birlikte gelen Boa Morte şansını uzaklardan denedi fakat şutu Necip'e çarpıp kornere çıktı.

8' Worrall sol kanattan savunma arkasına sarkan Zaynutdinov'u topla buluşturmak istedi fakat pası doğrudan auta çıktı.

5' Sol kanatta topla buluşan Mehdi Bourabia'nın ortasında Necip topu uzaklaştırdı.

4' Ön alan baskısıyla topu kazanan Nazon ceza sahasına girdi ancak şutunu çekemeden Worrall topu kornere gönderdi.

3' Beşiktaş kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

1' Maç başladı...