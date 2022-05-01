Kayserispor-Beşiktaş maçı başladı! Canlı anlatım

Kayserispor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Avrupa umutlarını sürdürmek isteyen Kara Kartal, Kayserispor karşısında mutlak galibiyet hedefliyor.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Beşiktaş'ta Can Bozdoğan, Josef de Souza, Mehmet Topal, Gökhan Töre, Umut Meraş ve Domagoj Vida maç kadrosunda yer almıyor.

DERBİ ÖNCESİ 10 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta maç öncesi Miralem Pjanic, Francisco Montero, Atiba Hutchinson, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Valentin Rosier, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Cyle Larin ve Oğuzhan Özyakup sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 36. haftada Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.

İŞTE İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Attamah, Kemen, Bertolacci, Ramazan, Thiam, Gavranovic

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Serdar, Montero, Rosier, Atiba, Emirhan, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi

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