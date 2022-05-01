Kayserispor-Beşiktaş maçı başladı! Canlı anlatım
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Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu. Saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetiyor. Ligde 4. sıra için hala şansı bulunan siyah-beyazlılar, Kayseri engelini geçerek Avrupa umutlarını son maçlara taşımak istiyor. Karşılaşmada 0-0'lık eşitlik var.
Kayserispor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Avrupa umutlarını sürdürmek isteyen Kara Kartal, Kayserispor karşısında mutlak galibiyet hedefliyor.
Beşiktaş'ta Can Bozdoğan, Josef de Souza, Mehmet Topal, Gökhan Töre, Umut Meraş ve Domagoj Vida maç kadrosunda yer almıyor.
Beşiktaş'ta maç öncesi Miralem Pjanic, Francisco Montero, Atiba Hutchinson, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Valentin Rosier, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Cyle Larin ve Oğuzhan Özyakup sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 36. haftada Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.
Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Attamah, Kemen, Bertolacci, Ramazan, Thiam, Gavranovic
Beşiktaş: Ersin, Welinton, Serdar, Montero, Rosier, Atiba, Emirhan, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi