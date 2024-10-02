Üye Girişi
Haberler

Kayserispor, Beşiktaş'a Yenilerek 10. Mağlubiyetini Aldı

Kayserispor, Beşiktaş'a Yenilerek 10. Mağlubiyetini Aldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor, sahasında Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu. Bu mağlubiyetle Kayserispor, Beşiktaş ile sahasında oynadığı 24. maçında 10. yenilgisini almış oldu. Son 5 sezonda Beşiktaş'a karşı galip gelemedi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Beşiktaş ile sahasında oynadığı 24. maçında 10. yenilgisini aldı.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, sahasında Beşiktaş'a mağlup oldu. Ligin 7. haftasının kapanış maçında rakibini mağlup etmek için sahaya çıkan Kayserispor, kalesinde gördüğü 3 gol neticesinde yenildi. Süper Lig tarihinde Beşiktaş ile sahasında 24. maça çıkan Kayserispor, 10. kez mağlup oldu. 6 maçta berabere kalan ve rakibine karşı 8 müsabakada üstünlük kuran sarı-kırmızılılar, son oynadığı maçı 3 golle yenik tamamladı.

Rakibini son olarak sahasında 2019/2020 sezonunda oynadığı müsabakada 3-1 yenen Kayserispor, sonrasındaki 5 sezonda galip gelemedi. Kayserispor sahasında oynadığı 24 müsabakada 25 gol atarken kalesinde ise 27 gol gördü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayserispor Beşiktaş kayseri 3-sayfa Futbol Spor

İsrail'e misilleme yapan İran ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerini kullandı

İsrail'e füze yağdıran İran'dan dikkat çeken açıklama: İlk kez kullandık

 İran'ın attığı Fettah-1 füzelerinden birisi MOSSAD karargahının yakınlarına düştü

İran'ın açtığı 9 metrelik krateri muhabir canlı yayında gösterdi

 İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırıları nedeniyle İstanbul çıkışlı uçuşlar iptal edildi

Havada büyük kaos! Seferler iptal oldu, acil inişler başladı
Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket

Erken seçim çağrısı yapan muhalefet bu anketi görmesin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nuri Şahin kimdir, nereli, kaç yaşında? Nuri Şahin hangi takımda? Fatih Portakal ne dedi? Fatih Portakal neden gündem oldu? GELİNİM MUTFAKTA 2 EKİM 2024 CANLI İZLE! KANAL D canlı izleme linki Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Altın yükselecek mi? 2 Ekim Canlı Altın Kuru! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? 2 Ekim Konya hava durumu | Konya'da hava nasıl olacak? Konya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Tarihte bugün ne oldu? 2 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Dünya'nın en güçlü ordusu kim? 2024 Dünya'nın en güçlü ordusu hangi ülkeye ait? Okullar tatil mi? 2 Ekim Salı okullar bugün tatil mi? Hnagi illerde okullar tatil edildi? Resmi Gazete bugün (2 Ekim) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 2 Ekim günü maç var mı, hangi kanalda yayınlanıyor, şifresiz mi? Kayseri hava durumu 2 Ekim | Bugün Kayseri'de hava nasıl olacak? Kayseri'de 15 günlük hava durumu!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });