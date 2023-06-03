Kayserispor, Bertolacci'ye 1.9 milyon Euro ödeme kararı sonrası açıklama yaptı

Kayserispor, FIFA Uyuşmazlık Kurulu tarafından Andrea Bertolacci'ye 1 milyon 976 Bin Euro ödeme kararı sonrası yapılan yazılı açıklamada, "Göreve geldiğimiz günden beri tek hedefimiz rayından çıkan bu takımın geleceğini tekrar yoluna koymaktır" ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig takımlarından Kayserispo'dan FIFA Uyuşmazlık Kurulu tarafından Andrea Bertolacci'ye 1 milyon 976 Bin Euro ödeme kararı sonrası yapılan yazılı açıklamada, "Göreve geldiğimiz günden beri tek hedefimiz rayından çıkan bu takımın geleceğini tekrar yoluna koymaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kayserispor, 2021-22 sezonu devre arası transfer döneminde İtalyan futbolcu Bertolacci ile 2.5 yıllık sözleşme imzalamış, İtalyan futbolcu 3 Aralık 2022 tarihinde sözleşmesini tek taraflı fesh ederek takımdan ayrılmıştı. Alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle FIFA'ya başvuran Bertolacci haklı bulundu. FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Kayserispor'un İtalyan futbolcuya 1 milyon 976 Bin Euro ödemesine hükmetti. Sarı-kırmızılı ekipten konuyla ilgili açıklama yapıldı.

"Kulüpte bulunduğu süre içerisinde takıma sağladığı katkıyı siz değerli kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Oyuncu 21.11.2022 tarihinde alacaklarını bahane göstererek kulübümüze fesih bildiriminde bulunmuştur. Tekrar geldiği kulübe dönen oyuncu ülkemizdeki güncel asgari ücret birimi üzerinden ödemeyle orada oynamaya devam etmiştir. 17.12.2022 tarihinde Başkan seçilen Sn. Ali Çamlı'nın görevde bulunmadığı dönemde yapılan, kendisi tarafından doğru bulunmamış bu mantık dışı oyuncu transferini yaptığına dair eleştirileri kabul etmediğimizi saygıyla kamuoyuna duyururuz."