Kayserispor Başkanvekili: 'Bize 3 puan gerekiyor'

Kayserispor Başkanvekili Nurettin Açıkalın: Bize 3 puan gerekiyor

İlyas KAPLAN/KAYSERİ – Kayserispor Başkanvekili Nurettin Açıkalın, "Sonuç odaklı çalışmamız gerekiyor. Bize 3 puan gerekiyor " dedi.

Kayserispor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Başkanvekili Nurettin Açıkalın açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK ile berabere kaldıklarını söyleyen Kayserispor Başkanvekili Nurettin Açıkalın, "Arzulu ve istekli bir takımımız var. Performansımıza diyeceğimiz bir şey yok. Sonuç odaklı çalışmamız gerekiyor. Bize 3 puan gerekiyor. Moral açısından da puan açısından da gerekli. Teknik heyet de bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Umarım daha iyi günler bizi bekliyor. Bundan sonraki maça bakacağız. İnşallah ondan 3 puanla döneceğimizi ümit ediyorum. Teknik heyetin bir planlaması var. Biz çıkıp ona, 'bunu çıkar, bunu al' diyecek değiliz. Saygı göstermemiz gerekiyor. Bunların yorumlarını daha sonra kendi içimizde yapıyoruz. Herkesin gerekçesi farklı. Eleştiriler de olacak. Haklı eleştiriler de olabilir. Teknik heyet de görüyor, biliyor. Onların verdiği kararlara buradan yorum yapmamız yanlış olur" değerlendirmesinde bulundu.