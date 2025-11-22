Haberler

Kayserispor Başkanı'ndan Şehir Kenetlenmesi Çağrısı

Kayserispor Başkanı'ndan Şehir Kenetlenmesi Çağrısı
Zecorner Kayserispor'un Başkanı Nurettin Açıkalın, kulübün zorlu şartlar içinde olduğunu belirterek, şehri kenetlenmeye davet etti. Takımın 2 aylık maaş geriliği olduğunu vurgulayan Açıkalın, transfere yönelik yasakların yanlış algılandığını ifade etti.

ZECORNER Kayseri spor Başkanı Nurettin Açıkalın, "Koşullarda gerçekten zor. Ben o yüzden şehri kenetlenmeye davet ediyorum. Bu birliktelik muhakkak şart" dedi.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Zecorner Kayseri spor sahasında Gaziantep FK'ya 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Kayseri spor Başkanı Nurettin Açıkalın basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kulüpte maaşların 2 ay geriden geldiğini belirten Açıkalın, şehri kenetlenmeye davet etti. Açıkalın, "Her gün sabahleyin FIFA'nın ekranını açıyorlar. 'Acaba bugün Kayseri spor'a kaç tane yasak geldi' diye bakıyorlar. Bunu hiç doğru bulmuyorum. Kötüyü çağırmak gibi bir şey. Şimdi orada görünen bir transfer yasağı ceza anlamına gelmiyor. Bizim dosyamız yok. Borçlarımız var. Yani spor camiasından bir borcunuz olduğunda FIFA'ya müracaat ediyorlar. Normal şahsa borcunuz olduğunda borçlar kanununa göre icra mahkemelerine müracaat ediyorlar. Bu bununla aynı. Yani buradan kalıcı bir yasak gelecek. 2 dönem, 3 dönem gelecek. Böyle bir ceza gelmeyecek arkadaşlar. Bizim dosyamız yok. Borcumuz var. Koşullar da gerçekten zor. Ben o yüzden şehri kenetlenmeye davet ediyorum. Bu birliktelik muhakkak şart. Ama bizim diğer takımlar gibi 4-5 tane ödenmemiş maaşlarımız yok. Şu anda 2 maaşı geriden geliyoruz. Bu ayı doldursak 3 maaş olacak. Dönem dönem bir şekilde ödemeyen bir fon yaratmaya çalışıyoruz. Şehrin bütün unsurlarının daha fazla sahip çıkması gerekiyor. Yoksa çıkıyorlar sağ olsunlar" diye konuştu.

500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
