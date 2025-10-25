Haberler

Kayserispor Başkanı'ndan Hakemlere Sert Tepki

Kayserispor Başkanı'ndan Hakemlere Sert Tepki
Güncelleme:
Zecorner Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Karagümrük maçında hakem kararlarını eleştirerek, lig maratonu boyunca hakların gasp edilmemesi için yetkilileri göreve davet etti.

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, "Kayserispor, hiçbir zulme ve çirkinliğe, şanlı tarihi boyunca boyun eğmemiştir ve sonucu ne olursa olsun eğmeyecektir. Sadece bu maç özelinde değil, lig maratonu boyunca hak ve menfaatlerimizin gasp edilmemesi konusunda tüm yetkilileri ciddi bir şekilde göreve davet ediyorum" dedi.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Zecorner Kayserispor'da, Başkan Nurettin Açıkalın sarı kırmızılı kulübün resmi hesaplarından yazılı bir açıklama yaptı. Hakem triosuna eleştirilerde bulunan Açıkalın, "Karagümrük maçında verilmeyen golümüzden; aleyhimize çalınan, lehimize çalınmayan ve verilemeyen kırmızı kartlardan tutun tüm kararları aleyhimize verme isteği içerisinde bulunan bir hakem kadrosu ile karşı karşıya kaldık. Buradan MHK başta olmak üzere tüm TFF yetkililerine sesleniyorum. Biz kazanıp kazanmamaktan ziyade, haksızlığa uğramak istemiyoruz. Bir Anadolu kulübü ve Kayserispor camiası olarak zor şartlar altında mücadele ederken, emeğimizin göz göre göre zayi edilmesine de müsaade etmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

'TÜM YETKİLİLERİ GÖREVE DAVET EDİYORUM'

Lig maratonu boyunca da haklarının gasp edilmesine müsaade etmeyeceklerini sözlerine ekleyen Başkan Açıkalın, "Kayserispor şanlı mazisi ve onurlu duruşu ile hiçbir zaman mazeretlerin arkasına saklanan bir kulüp olmamıştır. Ancak şunun da altını çizmek istiyorum ki; hiçbir zulme ve çirkinliğe, şanlı tarihi boyunca boyun eğmemiştir ve sonucu ne olursa olsun eğmeyecektir. Sadece bu maç özelinde değil, lig maratonu boyunca hak ve menfaatlerimizin gasp edilmemesi konusunda tüm yetkilileri ciddi bir şekilde göreve davet ediyorum. Konunun takipçisi olacağımızı bildiriyor, tüm futbol kamuoyuna saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

