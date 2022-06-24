Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Bize ulaşan bir şey yok - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Bize ulaşan bir şey yok

Demirören Haber Ajansı - İlyas Kaplan - Spor
 - Güncelleme:
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Bize ulaşan bir şey yok

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'a 3 transferi dönemi yasak geldiği hakkında çıkan iddialar hakkında konuşan başkan Berna Gözbaşı, "Bize ulaşan bir tebligat yok" dedi.

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'a 3 transferi dönemi yasak geldiği hakkında çıkan iddialar hakkında konuşan başkan Berna Gözbaşı, "Bize ulaşan bir tebligat yok" dedi.

Başkan Berna Gözbaşı, 2022-2023 sezonu öncesi transfer tahtası kapalı olan Kayserispor'a 3 transfer dönemi yasak geldiği yönünde çıkan haberleri yalanladı. Konu ile ilgili açıklama yapan başkan Berna Gözbaşı, "Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nden (CAS) bize gelen bir tebligat yok. Tebligat bizden önce basın kuruluşlarına gitmiyordur" dedi.


Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Spor

Berna Gözbaşı Kayserispor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title