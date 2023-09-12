Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, transfer yasağının kaldırılması için 2 dosyanın kaldığını, yarından itibaren yasağın kaldırıldığını duyuracaklarını...
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, transfer yasağının kaldırılması için 2 dosyanın kaldığını, yarından itibaren yasağın kaldırıldığını duyuracaklarını söyledi.
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, transfer yasağının kaldırılması için 2 dosyanın kaldığını, yarından itibaren yasağın kaldırıldığını duyuracaklarını söyledi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor