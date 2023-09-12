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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, transfer yasağının kaldırılması için 2 dosyanın kaldığını, yarından itibaren yasağın kaldırıldığını duyuracaklarını...

Spor Haberleri

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, transfer yasağının kaldırılması için 2 dosyanın kaldığını, yarından itibaren yasağın kaldırıldığını duyuracaklarını söyledi.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, transfer yasağının kaldırılması için 2 dosyanın kaldığını, yarından itibaren yasağın kaldırıldığını duyuracaklarını söyledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayserispor Ali Çamlı Spor Haberler

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