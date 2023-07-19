Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Fikstür Çekiminde Galatasaray'la Eşleşmekten Memnun

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, fikstür çekiminde ilk hafta Galatasaray'la eşleşmelerinden mutlu olduğunu belirterek, sezonun hem Kayserispor'a hem de bütün kulüplere hayırlı olmasını diledi.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, fikstür çekiminde ilk hafta Galatasaray'la eşleşmelerinden mutlu olduğunu belirterek, "İlk hafta ya Fenerbahçe ya da Galatasaray'ı çekmek istiyordum, düşündüğüm gibi oldu." dedi.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu fikstür çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalar yapan Çamlı, sezonun hem Kayserispor'a hem de bütün kulüplere hayırlı olmasını diledi.

Trendyol'a lige sponsor olmasından dolayı teşekkür eden Çamlı, ligin ilk haftasında Galatasaray ile oynayacaklarından dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Sezonun ilk maçında son şampiyon Galatasaray'ı konuk edeceklerini hatırlatan Çamlı, şöyle konuştu:

"Türkiye şampiyonuyla ilk maçı oynamak, o takım için bir gururdur. Seyirci zevk alır, güzel bir maç olur. Ligimizin kardeşlik içerisinde, sevgi ve muhabbet içerisinde geçmesi benim en büyük temennim. Artık Türkiye lider bir ülke konumuna geldi. Sporda da yaptığımız hareketlerimizle, ortaya koyduğumuz davranışlarla lider bir ülkenin insanları nasıl olması gerekiyorsa o şekilde olmamız gerekiyor. Onun için sevginin kardeşliğin hoşgörünün hakim olduğu, artık hakem konuşmayı gündemimizden düşürdüğümüz, sadece sahada ayakların ve futbolun konuştuğu bir sezon diliyorum. Çok iyi bir maç olacak."

"Kayseri seyircisi, transfer tahtası açılacak mı kapanacak mı diye sürekli tedirgin"

Süper Lig'de büyük takım, küçük takım olgusunun kalmadığını vurgulayan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Takımlar artık bu ligde kalıcı olabilmek için çok ciddi çabalar sarf ediyor. Her takım her takımı yenebilir. Önemli olan çocukların sahaya koyacağı mücadele, oyun anlayışı, teknik ekibin sahaya dizeceği dizilim." diye konuştu.

Camia olarak lige renk kattıklarını dile getiren Çamlı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hiçbir zaman futbolu çirkinleştirmeden oynayan bir kulübüz. Çok iyi bir teknik ekibimiz var. Onlarla da devam ediyoruz. Geçen seneki futbolcularımızla yola devam kararı aldık. Kayseri seyircisi, transfer tahtası açılacak mı kapanacak mı diye sürekli tedirgin. Kayseri şehri ve Kayserispor için yapılması en doğru olan şey neyse onun yapılacağından hiç kimsenin endişesi olmasın. Zor bir süreç, zor bir ekonomi ama biz büyük bir şehiriz. Kayserispor şehrin en değerli markası. Onun için bu konuda da seyircilerimize sakin olmalarını, sabırlı olmalarını, Kayserispor için en iyi neyse onu yapacağımızdan şüphe duymamalarını rica ediyorum. Sezon bize ve bütün kulüplerimize hayırlı olsun."