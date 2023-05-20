Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: 'Bugün bu sonuç Kayserispor'a yakışmadı'

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Alanyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Kayserispor ligde 7'nci sırada. Futbolcularda bunun verdiği bir rahatlık oluyor. Tabi bunun rehaveti de oluyor. O yüzden bugün bu sonuç Kayserispor'a yakışmadı' dedi.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Alanyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Kayserispor ligde 7'nci sırada. Futbolcularda bunun verdiği bir rahatlık oluyor. Tabi bunun rehaveti de oluyor. O yüzden bugün bu sonuç Kayserispor'a yakışmadı" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Kayserispor, sahasında Alanyaspor'a 4-0'lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ali Çamlı transfer yasağı ile ilgili soruya ise, "Transfer yasağı mutlaka kalkmalı. Yani zaten transfer yasağını kaldıramazsanız Kayserispor'un geleceğiyle ilgili sağlıklı bir şey söylemek mümkün değil. İnşallah büyüklerimiz, Kayserispor'u yöneten bizler bu çabanın içerisine düştük. ve bunu da başaracağımızı düşünüyorum. Ama birazcık sabır. Çok acele etmeden yapılmalı. Kayserispor'u borçlandırıp sonu gelmeyen bir mecraya sürüklemek gibi bir niyetim yok. Hedefimiz Kayserispor'u en sağlıklı, en doğru şekilde yönetip daha iyi bir Kayserispor çıkartmak. Bunun için yönetimimiz ve büyüklerimiz hep istişare ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl daha iyi daha pozitif şeyler konuşuyor oluruz" yanıtını verdi.