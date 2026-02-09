Haberler

Kayserispor Başkanı Açıkalın: 'Umarım Bu Oyun Tarzı İle Devam Ederiz'

Kayserispor Başkanı Açıkalın: 'Umarım Bu Oyun Tarzı İle Devam Ederiz'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zecorner Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, takımın oyun tarzını sürdürmesi durumunda başarılı olacağını belirtti. Takımın son maçında Kocaelispor'a 2-1 kaybetmesine rağmen pozitif bir hava hissettiklerini ifade etti.

ZECORNER Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, "Umarım bu oyun tarzı ile devam ederiz. Böyle oynadığımız sürece kazanırız. Kayserispor her zaman böyle bir mücadele içinde olmuştur" dedi.

Zecorner Kayserispor, Süper Lig'in 21'inci haftasında evinde Kocaelispor'a 2-1'lik skorla yenildi. Maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Zecorner Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, "Üç puan parolası ile çıktığımız maçta rakiplerimizin de puan kaybettiği haftada muhakkak puan almalıydık. Takıma gelen havayı bugün hissettik. Umarım bu oyun tarzı ile devam ederiz. Böyle oynadığımız sürece kazanırız. Kayserispor her zaman böyle bir mücadele içinde olmuştur. Zor günlerin takımı olmuştur ve oradan çıkmayı bilmiştir. Yine çıkacaktır. İçimizde en ufak şüphe yoktur. Bu birlik ve beraberliği sağladığımız sürece Kayserispor layık olduğu yerde olacaktır" diye konuştu.

Hoca ile ilgili bir tasarruflarının olup olmayacağı hakkında gelen soruya başkan Nurettin Açıkalın, "Şuanda herhangi bir şey yok. Daha değerlendirmedik. Yönetim kurulu toplanacak. Henüz çok sıcak. Hoca ile de kendi aramızda da konuşacağız. Hemen gönderelim yarın yetirelim gibi kolay işler değil" yanıtını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı

Başkanın CHP'den istifasının ardından, tekme tokat kavga ettiler
ABD petrol tankerine el koydu

ABD petrol tankerine el koydu
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'ın Türkiye'yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde

Türkiye'yi utandıran görüntüleri yeniden gündem oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Fenerbahçe'den Trabzonspor'u şoke eden telefon

Fenerbahçe'den Trabzonspor'u şoke eden telefon
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

İşte Özel'in CHP'den istifa eden Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
Çıkan iddialar sonrası Galatasaray yönetiminde istifa

Çıkan vahim iddialar sonrası Galatasaray yönetiminde istifa
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip, kurşun yağdırdı

Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip kurşun yağdırdı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt

Mesut Özarslan AK Parti'ye geçiyor mu? Beklenen açıklama geldi