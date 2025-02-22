Kayserispor Başkanı Açıkalın'dan Konyaspor Maçı Tecrübesi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarının ardından Konyaspor Kulübü'nün, Kayserispor maçının tekrarı için yaptığı başvuru hakkında konuşan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, "Kayserispor büyük lokmadır, yutamazsınız. Kendilerine haksızlık yapıldığını düşünenler, Kayserispor'un bundan önceki maçlarını izlemelerini teklif ediyorum" dedi.

Olağanüstü genel kurul toplantısında yeniden başkanlığa seçilen Nurettin Açıkalın, dün Konyaspor'un Kayserispor maçı tekrarı için Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuruya cevap verdi. Açıkalın, "Buradan açıkça söylüyorum, Kayserispor - Konyaspor maçında hem oyun olarak hem de skor anlamında Kayserispor bileğinin hakkıyla, anasının ak sütü gibi 3 puanı kazanmıştır. Kimse Kayserispor'un sinir uçlarıyla oynamasın. Kayserispor şanlı şerefli tarihinde olduğu gibi bugün de aynı şekilde devam etmektedir. Büyük lokmadır, yutamazsınız. Kendilerine haksızlık yapıldığını düşünenler, Kayserispor'un bundan önceki maçlarını izlemelerini teklif ediyorum. Buna da geçen yıl oynanan Konyaspor - Kayseripor maçıyla başlayabilirler" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor evinde Konyaspor'u 3-2'lik mağlup ettiği maçın son dakikalarında Konyaspor'un golü ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmamıştı. - KAYSERİ