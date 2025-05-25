Kayserispor Başkanı Açıkalın'dan Jakirovic'e Destek

Kayserispor Başkanı Açıkalın'dan Jakirovic'e Destek
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Kayserispor'un başkanı Nurettin Açıkalın, takımın geri dönüşünü övdü ve Teknik Direktör Sergej Jakirovic'in uzun yıllar görevde kalmasını istedi. Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası yaptığı açıklamada iç transfer çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Kayserispor'un takdire şayan bir geri dönüşü olduğunu söyleyerek, Teknik Direktör Sergej Jakirovic'in uzun yıllar emeğini esirgemeden devam etmesini istediğini söyledi.

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında karşılaştığı Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, "Güzel bir maç sonucunda berabere kaldık. Bodrum FK'yı kutluyoruz. Onlar için üzücü bir durum. Daha güzel günlerde başarılarının devamını diliyoruz. Dönerler diye umut ediyoruz. İçeri de yenilmezlik serimizi sürdürdük. Her maça galibiyet parolası ile çıkıp bugün de 1 puanı alarak bu sezonunun evimizdeki son maçını oynadık. Kayserispor'un takdire şayan geri bir dönüşü var. Birlik ve beraberliğin neticesi. Bunu da sürdürmeyi temenni ediyorum. Hep beraber olduğumuz da bayram havası oluşuyor. Önümüzdeki hafta Samsun'a deplasmana gidiyoruz. Layıkıyla oynayıp bu sezonu bitireceğiz. Önümüzdeki sezonun çalışmalarına başlamıştık. Aynı şekilde devam edeceğiz" dedi.

Transfer çalışmalarının sorulması üzerine Açıkalın, "Teknik heyetimiz hummalı çalışmalar yürütüyor. Sezon başından beri izlediğimiz ve halen izlediğimiz oyuncular var. Bunlar netleştikçe kamuoyu ile paylaşacağız. Gidecek olan, iç transfer yapacak olduğumuz oyuncularımızda var" diye konuştu.

Başkan Nurettin Açıkalın, Sergej Jakirovic ile ilgili sorulan bir soruya ise, "Hocamızın bir başarısı var. Diğer kulüplerde ister. Talip olmasından doğal bir şey yoktur. Bizim hocamızla devam eden 1 yıl daha sözleşmemiz var. Kendisi önemli bir değer. Bu şehir için bu ülke futbolu için kısa zamanda önemli şeyler yaptığını düşünüyorum. Umarım uzun yıllarda emeğini esirgemeden devam eder. Bizim 1 yıllık sözleşmemiz var. Ben isterim ki uzun yıllar Kayserispor'a hizmet etsin. Kendisiyle görüşür, konuşuruz" diye cevap verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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