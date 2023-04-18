Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç: 'Transfer tahtasını açamazsak durmamızın anlamı yok'

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, sezon sonunda transfer yasağını ortadan kaldırmak için çabalayacaklarını söyleyerek, "Bunu yapamazsak durmamızın bir anlamı kalmıyor" dedi.

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç'tan sezon sonu için istifa edebileceklerine dair açıklama geldi. Kulübün sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, her ay 1 Milyon Avro'ya yakın ödeme gerçekleştirdiklerini, kulübün giderlerinin yüksek olduğunu ifade eden Samet Koç, "Kayserispor'un geçmişten gelen borcu var. Bunlara dair ödemeler yapılıyor. Futbolcu alacakları her ay 1 Milyon Avro civarında. Başka ödemeler de var ve sezon sonu transfer yasağı kaldırılmalı. Bu yükün altından kalkmak kolay değil. O yüzden şehrin desteğini istiyoruz. Biz, transfer tahtasını açmakla mükellefiz. Eğer bunu yapamazsak burada durmamızın bir anlamı kalmıyor" cümlelerini kurdu. - KAYSERİ