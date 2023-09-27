Kayserispor-Başakşehir Maçının Bilet Fiyatları Belli Oldu
Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Kayserispor-Başakşehir maçının bilet fiyatları açıklandı. Biletler, bugünden itibaren satışa sunuldu.
Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Kayserispor- Başakşehir maçının bilet fiyatları belli oldu. Pazartesi oynanacak maçın biletleri, bugünden itibaren satışa sunuldu.
Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Kayserispor-Başakşehir maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor kulübünden yapılan açıklamaya göre; bilet fiyatları 100 TL ile 500 TL arasında değişiyor. Passolig aracılığıyla satışa sunulan bilet fiyatları şu şekilde:
Günay Alt tribün bileti: 100 TL
Kuzey Üst tribün bileti: 100 TL
Doğu Üst tribün bileti: 200 TL
Doğu Alt tribün bileti: 250 TL
Batı Alt tribün bileti: 400 TL
Batı Balkon tribün bileti: 500 TL
Misafir tribün bileti: 130 TL - KAYSERİ