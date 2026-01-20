Haberler

Zecorner Kayserispor, RAMS Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

Zecorner Kayserispor, 19. haftada RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda teknik direktör Dalovic yönetiminde pas ve baskı çalışmaları yapıldı.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Radomir Dalovic yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı. Sarı-kırmızılılar, mücadelenin hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kayserispor, 24 Ocak Cumartesi günü saat 14.30'de RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

Kaynak: AA / Murat Asil - Spor
