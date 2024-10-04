Üye Girişi
Haberler

Kayserispor, Başakşehir FK ile Galibiyet Arayacak

Kayserispor, Başakşehir FK ile Galibiyet Arayacak
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 8. haftasında Deplasmanda Başakşehir FK'nın konuğu olacak Kayserispor, ligdeki ilk galibiyetini elde etmek için mücadele edecek. Geçen sezon rakibine karşı başarılı sonuçlar alan sarı-kırmızılılar, 3 puanı hedefliyor.

Kayserispor, ligin 8. hafta maçında deplasmanda Başakşehir FK'nın konuğu olacak. Sarı-kırmızılılar, 3 puanı alarak ligdeki ilk galibiyetini elde etmek istiyor.

Kayserispor ; Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda galibiyet arayacak. Başakşehir Futbol Kulübü'nün konuğu olacak sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gitti. Bu sezon oynadığı 6 maçta henüz galibiyeti olmayan Kayserispor, geçen sezon mağlup ettiği rakibini bir kez daha yenmek istiyor. Kayserispor ile Başakşehir FK, Süper Lig tarihinde 30 kez karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 10 kez kazanırken 13 kez de kaybetti. 7 maçta da iki takım birbirine üstünlük kuramadı. İki takım arasında geçen sezon oynanan müsabakalarda Kayserispor rakibine yenilmezken, 1 kez kazanıp 1 kez berabere kaldı. İki takım arasında oynanan müsabakalar ve neticeleri şöyle:

2023/2024 Başakşehir FK-Kayserispor 2-3

2023/2024 Kayserispor-Başakşehir FK 0-0

2022/2023 Kayserispor-Başakşehir FK 1-0

2022/2023 Başakşehir FK-Kayserispor 2-0

2021/2022 Kayserispor-Başakşehir FK 1-0

2021/2022 Başakşehir FK-Kayserispor 0-1

2020/2021 Başakşehir FK-Kayserispor 0-0

2020/2021 Kayserispor-Başakşehir FK 2-0

2019/2020 Başakşehir FK-Kayserispor 1-0

2019/2020 Kayserispor-Başakşehir FK 1-4

2018/2019 Kayserispor-Başakşehir FK 1-1

2018/2019 Başakşehir FK-Kayserispor 1-0

2017/2018 Başakşehir FK-Kayserispor 3-1

2017/2018 Kayserispor-Başakşehir FK 1-1

2016/2017 Kayserispor-Başakşehir FK 0-1

2016/2017 Başakşehir FK-Kayserispor 5-0

2015/2016 Başakşehir FK-Kayserispor 1-0

2015/2016 Kayserispor-Başakşehir FK 0-1

2012/2013 Başakşehir FK-Kayserispor 0-0

2012/2013 Kayserispor-Başakşehir FK 0-1

2011/2012 Başakşehir FK-Kayserispor 1-0

2011/2012 Kayserispor-Başakşehir FK 1-0

2010/2011 Kayserispor-Başakşehir FK 3-2

2010/2011 Başakşehir FK-Kayserispor 0-2

2009/2010 Kayserispor-Başakşehir FK 1-1

2009/2010 Başakşehir FK-Kayserispor 1-2

2008/2009 Başakşehir FK-Kayserispor 1-0

2008/2009 Kayserispor-Başakşehir FK 2-0

2007/2008 Kayserispor-Başakşehir FK 1-2

2007/2008 Başakşehir FK-Kayserispor 1-1 - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayserispor Başakşehir kayseri Futbol Yaşam Spor

Birinin kafasını kesmiş! İki kadını katledip kendini surlardan aşağı bıraktı

İki kadını katledip kendini surlardan aşağıya bıraktı

 Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu

Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e 'Guterres' tepkisi: Sen kim oluyorsun?

İsrail'in skandal kararına ateş püskürdü: Sen kim oluyorsun?
Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi

Şahan Gökbakar'a hapis yolu gözüktü! İstenen ceza öyle böyle değil
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cuma günü hangi diziler var? 4 Ekim Cuma TV'de bu akşamki diziler Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! 4 Ekim Show TV Kızılcık Şerbeti 70. bölüm, yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle? Özgür Özel Gülşah Durbay ilişkisi iddiası yalanlandı mı? YALI ÇAPKINI 78. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm 27. Eylül yeni bölüm fragman izleme linki var mı? İstanbul Fatih'te kafası kesilip surlardan atılan kız kim, adı ne? Arka Sokaklar CANLI izle! 4 Ekim Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Jose Mourinho Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Jose Mourinho gidiyor mu? Özgür Özel'lin yasak aşk yaşadığı iddia edilen belediye başkanı kim? Fatih Edirnekapı'da bir şahıs, kızın kafasını kesti ve intihar etti CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçları nereden izlenir? Kara Ağaç Destanı 20. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Ekim Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
title