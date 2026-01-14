Haberler

Kayserisporlu Arif Sakaryaspor'a kiralandı

Kayserisporlu Arif Sakaryaspor'a kiralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig takımlarından Kayserispor, defans oyuncusu Arif Kocaman'ı TFF 1. Lig ekibi Sakaryaspor'a sezon sonuna kadar kiraladı. 23 yaşındaki futbolcu, 2025-2026 sezonunun kalan bölümünde Sakaryaspor forması giyecek.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, defans oyuncusu Arif Kocaman'ı TFF 1. Lig takımlarından Sakaryaspor'a kiraladı.

23 yaşındaki savunma oyuncusu Arif Kocaman, sezon sonuna kadar Sakaryaspor'a kiralık olarak gönderildi. Kulüpler arasında yapılan anlaşma kapsamında genç futbolcu, 2025-2026 sezonunun kalan bölümünde yeşil-siyahlı formayı giyecek.

Arif Kocaman, Kayserispor forması ile ligin ilk yarısında 5 müsabakada forma giydi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
ABD'den İran'a müdahale sinyali gibi hamle! Adresler içinde Türkiye de var

ABD operasyon için ilk sinyali verdi! Listede Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osayi-Samuel'den duygulandıran Fenerbahçe yanıtı

Sorulan soruya verdiği yanıt Fener taraftarını ağlatacak cinsten
Trump Biden'ın taklidini yaptı, görüntü büyük tartışma yarattı

Yapay zeka sanılan video gerçek çıktı! İzleyenler utandı, o utanmadı
Usta sanatçı Zihni Göktay'dan üzen haber! Yaralı halde bir de sahneye çıkardılar

Usta sanatçıdan üzen haber! Yaralı halde bir de sahneye çıkardılar
Şikayet üzerine şikayet geldi, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı

Fenomen polis resmen akıllanmıyor! Bu açılan kaçıncı soruşturma?
Osayi-Samuel'den duygulandıran Fenerbahçe yanıtı

Sorulan soruya verdiği yanıt Fener taraftarını ağlatacak cinsten
Hollywood yıldızından çarpıcı itiraf: Evde sürekli Türk dizisi izleniyor

Dünyaca ünlü oyuncudan Türk dizisi itirafı
Altın Küre'de ilginç anlar! DiCaprio'nun annesini tanıştırma girişimi boşa düştü

Hollywood yıldızının annesini tanıştırma girişimi boşa düştü: Annem...