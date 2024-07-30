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Kayserispor, Anthony Uzodimma ile sözleşme yeniledi

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 25 yaşındaki oyuncusu Anthony Uzodimma ile sözleşme yeniledi. Nijeryalı orta saha oyuncusu, kulüple olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor 25 yaşındaki oyuncusu Anthony Uzodimma ile sözleşme yeniledi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Anthony Uzodimma'nın sözleşmesi 1 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz." denildi.

Kayserispor, Nijeryalı orta sahayı 2019'da renklerine bağlamıştı.

Kaynak: AA / Spor

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