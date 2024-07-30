Kayserispor, Anthony Uzodimma ile sözleşme yeniledi
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 25 yaşındaki oyuncusu Anthony Uzodimma ile sözleşme yeniledi. Nijeryalı orta saha oyuncusu, kulüple olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor 25 yaşındaki oyuncusu Anthony Uzodimma ile sözleşme yeniledi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Anthony Uzodimma'nın sözleşmesi 1 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz." denildi.
Kayserispor, Nijeryalı orta sahayı 2019'da renklerine bağlamıştı.