Kayserispor, Antalyaspor'u 3-1 ile Geçti

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Murat Şener, Suat Güz

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazıt - Gökhan Sazdağı, Hosseini, Bourabia (Dk. 84 Eray Özbek), Carole, Karimi (Dk. 74 Baran Ali), Attamah, Ramazan Civelek (Dk. 74 Mane), Kartal Yılmaz, Cardoso (Dk. 90 Nurettin Korkmaz), Nazon (Dk. 84 Talha Sarıarslan)

ANTALYASPOR: Abdullah Yiğiter - Veysel Sarı, Bahadır (Dk. 64 Djenepo), Güray, Thalisson (Dk. 80 Gerxhaliu), Abdurrahim Dursun (Dk. 64 Bünyamin Balcı), Erdal Rakip, Kaluzinski, Van de Streek (Dk. 11 Soner Dikmen), Samudio (Dk. 64 Gaich), Larsson

GOLLER: Dk. 12, Dk. 29, Dk. 63 Cardoso (P) ( Kayserispor ), Dk. 25 Thalisson ( Antalyaspor )

SARI KARTLAR: Kartal, Hosseini, Gökhan ( Kayserispor ) Thalisson ( Antalyaspor )

SÜPER Lig'in 35'inci haftasında Kayserispor sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.

12'nci dakikada Kartal Yılmaz'ın kornerden ceza sahasına gönderdiği pasla buluşan Cardoso, sağ ayağının içiyle topu filelerle buluşturdu: 1-0.

17'nci dakikada Cardoso, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta üst direğe çarpan top oyun alanının dışına çıktı.

22'nci dakikada Ramazan'ın sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta kaleci Abdullah, meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

25'inci dakikada Kaluzinksi'nin köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Thalisson, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

29'uncu dakikada Nazon, havadan gelen topu kafayla sağ kanada indirerek Ramazan'la buluşturdu. Ramazan gelen topu sol kanattan ceza sahasına koşu yapan Cardoso'ya gönderdi. Bu oyuncunun sol ayağıyla yaptığı vuruş sonrası meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

51'inci dakikada Karimi'nin gönderdiği uzun pasla topla buluşan Nazon, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Abdullah'tan seken topu, Thalisson kontrol ederek yeniden kalecisine kazandırdı.

53'üncü dakikada ceza sahasının sağ çaprazından kaleye şut gönderen Ramazan'ın topunu kaleci Abdullah tek eliyle kornere çeldi.

59'uncu dakikada topla buluşan Karimi'nin gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Abdullah çıkardı.

61'inci dakikada topla buluşan Cardoso, ceza sahası içinde Thalisson'un müdahalesiyle yerde kalarak takımına penaltı kazandırdı.

63'üncü dakikada penaltı kullanan Cardoso, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımının 3'üncü golünü attı: 3-1.

87'nci dakikada Kayserispor'da sol kanatta topu aldıktan sonra sağına çeken Cardoso kaleyi yokladı ancak savunmada Veysel yaptığı müdahale ile meşin yuvarlağın kaleye gitmesine izin vermedi.

Karşılaşma ev sahibi Kayserispor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.