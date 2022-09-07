Kayserispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligin 6. haftasında 11 Eylül Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligin 6. haftasında 11 Eylül Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi. İdmanda, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, çalışmalarını akşam yapacağın antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor