Kayserispor, Antalyaspor ile Berabere Kaldı

Kayserispor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak dördüncü beraberliğini aldı.

Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Kayserispor deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Antalya'da oynanan ve ilk yarısı golsüz geçilen karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi ekip Antalyaspor 52. dakikada 1-0 öne geçti ve 90+2. dakikada Kayserispor skoru 1-1 yaptı. Kayserispor, bu sezon oynadığı 5 maçta 4 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar Başakşehir, Kocaelispor, Göztepe ve Antalyaspor ile berabere kalırken Galatasaray'a ise mağlup oldu. Kayserispor aldığı 4 beraberliğinin üçünü deplasmanda birini ise evinde aldı. Kayserispor'un berabere kaldığı maçlar ise şu şekilde;

2. Hafta Başakşehir-Kayserispor 1-1

4. Hafta Kocaelispor-Kayserispor 1-1

5. Hafta Kayserispor-Göztepe 1-1

6.Hafta Antalyaspor-Kayserispor 1-1 - KAYSERİ