Haberler

Kayserispor, Antalyaspor ile Berabere Kaldı

Kayserispor, Antalyaspor ile Berabere Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak dördüncü beraberliğini aldı. Karşılaşma boyunca 90+2. dakikada eşitliği sağladı.

Kayserispor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak dördüncü beraberliğini aldı.

Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Kayserispor deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Antalya'da oynanan ve ilk yarısı golsüz geçilen karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi ekip Antalyaspor 52. dakikada 1-0 öne geçti ve 90+2. dakikada Kayserispor skoru 1-1 yaptı. Kayserispor, bu sezon oynadığı 5 maçta 4 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar Başakşehir, Kocaelispor, Göztepe ve Antalyaspor ile berabere kalırken Galatasaray'a ise mağlup oldu. Kayserispor aldığı 4 beraberliğinin üçünü deplasmanda birini ise evinde aldı. Kayserispor'un berabere kaldığı maçlar ise şu şekilde;

2. Hafta Başakşehir-Kayserispor 1-1

4. Hafta Kocaelispor-Kayserispor 1-1

5. Hafta Kayserispor-Göztepe 1-1

6.Hafta Antalyaspor-Kayserispor 1-1 - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Real Madrid'den 5'te 5

Bu takımı kim durduracak?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lvbel C5'ten İsmail Türüt'e çok ağır sözler

Sanat dünyasını karıştıracak sözler: Saygısız, pislik bir adam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.