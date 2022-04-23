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Kayserispor Antalya'ya 3 puan için gitti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayserispor Antalya'ya 3 puan için gitti

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı için Antalya'ya gitti.

ANTALYA (İHA) - Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı için Antalya'ya gitti.

Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak Kayserispor hazırlıklarını tamamlayarak özel uçakla deplasmana gitti. Sakatlığı bulunan Bernard Mensah, Abdulkadir Parmak ve Yasir Subaşı'nın kafilede olmadığı Kayserispor, deplasmandan galibiyetle dönmek istiyor.

Kayserispor geride kalan 33 haftada 11 galibiyet 9 beraberlik 13 yenilgi aldı. Topladığı 42 puanla 15.sırada bulunan sarı kırmızılılar, Antalya'dan galibiyetle ayrılıp üst sıralara çıkmak istiyor. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Kayserispor, Antalya, Spor, Haberler

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