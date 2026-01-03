Kayserispor'un Antalya kampı başladı
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Antalya kampına dün akşam antrenmanıyla start verildi. Teknik Direktör Radomir Djalovic nezaretinde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar Antalya'da çalışacak. Kampın ilk gününde Teknik Direktör Radomir Djalovic yönetiminde gerçekleştirilen çalışmanın ilk bölümünde futbolcular ısınma hareketleri yaptı. Koşu çalışmalarıyla devam eden antrenman, pas oyunlarıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, bugün yapacağı antrenmanla kamp çalışmalarını sürdürecek.