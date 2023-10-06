Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, yarın deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşma öncesi son çalışmasını yapan takım, maç saatini beklemeye başladı.

Kayserispor, Ankaragücü maçı için hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, yarın deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 8. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda 3 puan mücadelesi verecek olan Kayserispor, karşılaşmanın son çalışmasını bugün Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde tesislerde yaparak tamamladı. Saat 14.00'de karayolu ile Ankara'ya yola çıkan sarı kırmızılılar konaklayacağı otelde maç saatini beklemeye başlayacak.

Yarın saat 16.00'da Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan MKE Ankaragücü ile Kayserispor maçını hakem Mert Güzenge yönetecek. - KAYSERİ