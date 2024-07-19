Kayserispor, Ankaragücü ile hazırlık maçına çıkacak

Kayserispor, yeni sezon öncesi 2. hazırlık maçına yarın çıkacak. Sarı kırmızılılar, Ankaragücü ile tesislerde karşılaşacak.

Süper Lig takımlarından Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. İlk etap hazırlık kampını tesislerde gerçekleştiren ve sonrasında 3 gün izne çıkan sarı kırmızılılar, çalışmalara kaldığı yerden devam ediyor.

İlk etap kampında Samsunspor ile hazırlık maçı oynayan ve müsabakadan 3-1 mağlup ayrılan Kayserispor, ikinci hazırlık maçını Ankaragücü ile oynayacak. 20 Temmuz Cumartesi günü oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak.

Kayserispor tesislerinde oynanacak maç, taraftarlara da açık olacak. - KAYSERİ