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Kayserispor, altyapıdan Baran Ali Gezek ile profesyonel sözleşme imzaladı

AA - Murat Asil - Spor
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Kayserispor, altyapıdan Baran Ali Gezek ile profesyonel sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, altyapısında yetişen oyuncusu Baran Ali Gezek ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, altyapısında yetişen oyuncusu Baran Ali Gezek ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol akademisi bünyesinde bulunan genç futbolcuyla 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

16 yaşındaki oyuncu orta sahada görev yapıyor.

AA / Murat Asil - Spor

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