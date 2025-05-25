Kayserispor, Altyapı Futbolcusu Kayra Cihan ile Profesyonel Sözleşme İmzaladı
Kayserispor, altyapısından yetişen 18 yaşındaki futbolcu Kayra Cihan ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Kayra, kulübü adına çeşitli maçlarda görev almıştı.
Kayserispor kulübü, alt yapı futbolcularından Kayra Cihan ile profesyonel sözleşme yaptı.
Süper Lig takımlarından Kayserispor, altyapıdan yetişen Kayra Cihan ile 3 yıllık profesyonel sözleşme yaptı. 2019 yılında Kayserispor'da filiz lisans çıkarılan 18 yaşındaki Kayra Cihan, 1 Türkiye Kupası maçı, 1 Süper Lig maçı, 39 da akademi maçında görev aldı.
Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, "Akademi futbolcumuz Kayra Cihan ile profesyonel sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor