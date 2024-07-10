Kayserispor, Alper Kelkitli ile alt yapı sorumlusu olarak anlaştı

Süper Lig takımlarından Kayserispor, alt yapı sorumlusu olarak Teknik Direktör Alper Kelkitli ile anlaştı.

Kayserispor Genel Kurulu sonrasında kurumsal olarak yapılanma adına çalışmalar sürüyor. Geçtiğimiz sezonlarda alt yapıdan sorumlu yönetici olan Mustafa Altun'a yeni sezonda görev verilmemesi ile başlayan yapılanma programı çerçevesinde alt yapı sorumlu Teknik Direktörü olarak Alper Kelkitli ile anlaşma sağlandı.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve A takım teknik sorumlusu Burak Yılmaz ile görüşerek, görevi kabul eden Alper Kelkitli, yaş gurubu antrenörlerini belirleyip çalışmalara start verecek. 2 sezon öncesinde yine Kayserispor alt yapısında görev alan Alper Kelkitli, yeni sezonda başarılı bir dönem geçirerek sarı kırmızılı kulübe en iyi hizmeti vermek amacında. - KAYSERİ