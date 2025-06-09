Kayserispor, Alman Teknik Direktör Markus Gisdol ile Anlaştı

Kayserispor, Alman Teknik Direktör Markus Gisdol ile Anlaştı
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Kayserispor, eski teknik direktörü Sergej Jakirovic ile yollarını ayırdıktan sonra, 55 yaşındaki Alman teknik adam Markus Gisdol ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Gisdol, resmi sözleşmeyi imzalamak üzere bu hafta içi Kayseri'ye gelecek.

Kayserispor Alman Teknik Direktör Markus Gisdol ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Sarı-kırmızılılar Sergej Jakirovic ile karşılıklı yollarını ayırmasının ardından 55 yaşındaki Alman Teknik Direktör Markus Gisdol ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Alman teknik adam bu hafta içi Kayseri'ye gelerek resmi sözleşmeye imza atacak.

2023-2024 sezonunda Samsunspor'da görev yapan Markus Gisdol bir sezon aradan sonra yeniden Süper Lig'e döndü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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